राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update, 30 September : राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम ने पलटी मारी है. जयपुर मौसम विभाग ने 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं की संभावना के कारण है.