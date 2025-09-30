राजस्थान के आठ जिलों को जमकर भिगोएगी बारिश, इन शहरों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
Rajasthan Weather Update, 30 September : राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम ने पलटी मारी है. जयपुर मौसम विभाग ने 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं की संभावना के कारण है.
Published: Sep 30, 2025, 05:55 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 05:55 AM IST
1/9
Rajasthan Weather Update
1/9
राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र ने आठ जिलों- झुंझुनू, चूरू, सीकर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया है.
2/9
Rajasthan Weather Update
2/9
यह अलर्ट भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं की संभावना को लेकर है. विशेषज्ञों के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में नमी बढ़ रही है, जिससे अचानक वर्षा की स्थिति बन रही है.