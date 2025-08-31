Zee Rajasthan
राजस्थान में बदला मानसून का तेवर! इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Aug 31, 2025
Rajasthan Weather

राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं. परंतु अभी तक मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है और पंजाब व पाकिस्तान सीमा के पास एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी हो चुका है. साथ ही मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.