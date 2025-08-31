राजस्थान में बदला मानसून का तेवर! इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी

2/7

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है और पंजाब व पाकिस्तान सीमा के पास एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी हो चुका है. साथ ही मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.