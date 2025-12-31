नए साल पर बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 17 जिले, मावठ धुंधला कर देगा आपका नजारा, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Dec 31, 2025, 05:55 AM IST | Updated: Dec 31, 2025, 05:55 AM IST
Rajasthan Weather Update
अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर सहित 17 जिलों में मौसम बदलेगा. इससे ठंड में और इजाफा होने की उम्मीद है.
मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे. 1 जनवरी से हल्की बौछारें शुरू हो सकती हैं, जो 2 जनवरी तक जारी रहेंगी. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. मावठ की वजह से रबी फसलों को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में पानी भरने से बचाव के इंतजाम करें.