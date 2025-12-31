नए साल पर बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 17 जिले, मावठ धुंधला कर देगा आपका नजारा, पढ़ें वेदर अपडेट

2/7

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे. 1 जनवरी से हल्की बौछारें शुरू हो सकती हैं, जो 2 जनवरी तक जारी रहेंगी. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. मावठ की वजह से रबी फसलों को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में पानी भरने से बचाव के इंतजाम करें.