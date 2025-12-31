Zee Rajasthan
mobile app

नए साल पर बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 17 जिले, मावठ धुंधला कर देगा आपका नजारा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: जयपुर नए साल की शुरुआत राजस्थान में बारिश के साथ हो सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 1 और 2 जनवरी को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और मावठ की संभावना जताई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 31, 2025, 05:55 AM IST | Updated: Dec 31, 2025, 05:55 AM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर सहित 17 जिलों में मौसम बदलेगा. इससे ठंड में और इजाफा होने की उम्मीद है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे. 1 जनवरी से हल्की बौछारें शुरू हो सकती हैं, जो 2 जनवरी तक जारी रहेंगी. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी. मावठ की वजह से रबी फसलों को फायदा पहुंच सकता है, लेकिन किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में पानी भरने से बचाव के इंतजाम करें.