NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्का कोहरा दर्ज किया गया तथा पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदा-बंदी दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.0 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान करौली में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया.