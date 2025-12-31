Zee Rajasthan
NEW YEAR से पहले राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 7 जिलो में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए साल से पहले आज 31 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Dec 31, 2025, 04:39 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 04:39 PM IST
राजस्थान में नए साल से पहले आज 31 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदा-बंदी दर्ज की गई.
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्का कोहरा दर्ज किया गया तथा पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदा-बंदी दर्ज की गई. राजस्थान में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.0 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान करौली में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया.