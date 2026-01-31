Zee Rajasthan
राजस्थान के इन 5 संभागों में मौसम मचाएगा हड़कंप, बारिश-मेघगर्जन के साथ ओले गिरने की चेतावनी!

Rajasthan Weather Update: 31 जनवरी 2026 को दोपहर बाद राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल, हल्की बारिश व मेघगर्जन की स्थिति बनी. टोंक में 2.1 मिमी बारिश, कहीं-कहीं कोहरा रहा. अलवर में न्यूनतम 7°C व पाली में अधिकतम 28°C दर्ज हुआ.

Published: Jan 31, 2026, 12:38 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 12:38 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 31 जनवरी 2026 को मौसम स्थिति बदली-बदली नजर आई. सुबह की तुलना में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ी और कई इलाकों में मौसम ने करवट ली. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते वायुमंडल में नमी बनी हुई है, जिसका असर दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा देखने को मिला.
Rajasthan Weather Update

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई. टोंक जिले की वनस्थली में सर्वाधिक 2.1 मिलीमीटर बारिश मापी गई, जबकि आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी देखने को मिली. हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहा, लेकिन इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई.