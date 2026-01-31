राजस्थान के इन 5 संभागों में मौसम मचाएगा हड़कंप, बारिश-मेघगर्जन के साथ ओले गिरने की चेतावनी!

1/7

राजस्थान में 31 जनवरी 2026 को मौसम स्थिति बदली-बदली नजर आई. सुबह की तुलना में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ी और कई इलाकों में मौसम ने करवट ली. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते वायुमंडल में नमी बनी हुई है, जिसका असर दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा देखने को मिला.