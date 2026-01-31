Zee Rajasthan
राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Jan 31, 2026, 05:44 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 05:44 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश वनस्थली टोंक में 2.1 मिलमीटर दर्ज करी गई. राज्य में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा भी दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather

राजस्थान में अधिकतम तापमान जवाई बांध पाली में 28.0 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान अलवर में 7.0 डिग्री दर्ज किया गया. आज एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के ऊपर एक परिसंचण तंत्र बना हुआ है.