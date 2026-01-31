राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

1/6

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश वनस्थली टोंक में 2.1 मिलमीटर दर्ज करी गई. राज्य में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा भी दर्ज किया गया.