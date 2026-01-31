राजस्थान के 8 संभागों में मौसम काटने वाला है गदर! IMD ने इन जिलों में जारी किया बेहिसाब बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

2/9

तापमान की स्थिति देखें तो राज्य में ठंड का प्रकोप जारी है. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अपेक्षाकृत गर्म रहा, जबकि न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. उत्तरी हवाओं के प्रभाव से कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे सर्दी और अधिक कड़वी हो गई है.