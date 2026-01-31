Zee Rajasthan
राजस्थान के 8 संभागों में मौसम काटने वाला है गदर! IMD ने इन जिलों में जारी किया बेहिसाब बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर से बड़ा बदलाव दिखाने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 30 जनवरी 2026 को जारी ताजा अपडेट में बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ज्यादातर शुष्क रहा.

Published: Jan 31, 2026, 06:03 AM IST | Updated: Jan 31, 2026, 06:03 AM IST
Rajasthan Weather Update

हालांकि, कुछ इलाकों में शीत दिवस (cold day) और शीत लहर की स्थिति बनी रही, साथ ही मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ था. इससे सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
Rajasthan Weather Update

तापमान की स्थिति देखें तो राज्य में ठंड का प्रकोप जारी है. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अपेक्षाकृत गर्म रहा, जबकि न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. उत्तरी हवाओं के प्रभाव से कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे सर्दी और अधिक कड़वी हो गई है.