/राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.