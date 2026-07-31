/राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में मानसून सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश एवं पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई है.
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सर्वाधिक बारिश कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 69.0 मिलमीटर दर्ज की गई. आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी पांच से छह दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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इस दौरान दक्षिण पूर्वी राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
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इस दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी आज 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर एवं डीग जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.