Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Edited byAman Singh
Published: Jul 31, 2026, 01:57 PM|Updated: Jul 31, 2026, 01:57 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather1/6

Rajasthan Weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश एवं पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई है.
Rajasthan Weather2/6

Rajasthan Weather

सर्वाधिक बारिश कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 69.0 मिलमीटर दर्ज की गई. आगामी दिनों में राज्य के पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के ज्यादातर भागों में आगामी पांच से छह दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
Rajasthan Weather3/6

Rajasthan Weather

इस दौरान दक्षिण पूर्वी राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
Rajasthan Weather4/6

Rajasthan Weather

इस दौरान जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी आज 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
Rajasthan Weather5/6

Rajasthan Weather

मौसम विभाग ने टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर एवं डीग जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather6/6

Rajasthan Weather

इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
TAGS:
Rajasthan Weather
weather update
barish

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में 24 घंटे से ज्यादा समय से टंकी पर NSUI के छात्र, शुरु किया आमरण अनशन
2
3
4
5