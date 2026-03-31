राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

1/7

Photograph: AI GENERATED IMAGE

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में तेज आंधी और बारिश रिकॉर्ड की गई है. पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश मुंडवा नागौर में 24 एमएम जबकि पूर्वी राजस्थान के लाडपुरा कोटा में 34 एमएम रिकॉर्ड हुई.