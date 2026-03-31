राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

Published:Mar 31, 2026, 04:27 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 04:27 PM IST
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Rajasthan Weather
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राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में तेज आंधी और बारिश रिकॉर्ड की गई है. पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश मुंडवा नागौर में 24 एमएम जबकि पूर्वी राजस्थान के लाडपुरा कोटा में 34 एमएम रिकॉर्ड हुई.
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इस सिस्टम का असर आज भी खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के रूप में जारी रहेगा.