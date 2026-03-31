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राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 31 मार्च को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAman Singh
Published:Mar 31, 2026, 04:27 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 04:27 PM IST
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Photograph: AI GENERATED IMAGE

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में तेज आंधी और बारिश रिकॉर्ड की गई है. पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश मुंडवा नागौर में 24 एमएम जबकि पूर्वी राजस्थान के लाडपुरा कोटा में 34 एमएम रिकॉर्ड हुई.
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Photograph: AI Generated Images

इस सिस्टम का असर आज भी खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के रूप में जारी रहेगा.