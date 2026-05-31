/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. नागौर, डीडवाना-कुचामन और अजमेर में 60-80 किमी/घंटा की तेज हवाओं, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है. कई अन्य जिलों में भी मेघगर्जन और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 31 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी में राज्य के कई जिलों के लिए बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी रहेगी.
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मौसम विभाग के अनुसार नागौर, डीडवाना-कुचामन तथा अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. इन जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है.
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वहीं जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, गरज-चमक और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार हैं. इन जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है.
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मौसम विभाग ने चेतावनी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं तथा बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. साथ ही कच्चे मकानों और अस्थायी ढांचों को भी नुकसान हो सकता है.
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ऑरेंज चेतावनी वाले जिलों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम खराब होने के दौरान कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है. वहीं येलो चेतावनी वाले क्षेत्रों में भी मेघगर्जन के समय खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है.
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राज्य के अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी जिलों में फिलहाल किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार आगे की चेतावनी जारी की जा सकती है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए.
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अगले कुछ घंटों में प्रभावित जिलों में मौसम गतिविधियां तेज हो सकती हैं, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है.