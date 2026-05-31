Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

Edited bySandhya Yadav
Published: May 31, 2026, 06:47 AM|Updated: May 31, 2026, 06:47 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. नागौर, डीडवाना-कुचामन और अजमेर में 60-80 किमी/घंटा की तेज हवाओं, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है. कई अन्य जिलों में भी मेघगर्जन और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है.
 

Rajasthan Weather Update1/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 31 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी में राज्य के कई जिलों के लिए बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी रहेगी.
Rajasthan Weather Update2/8

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार नागौर, डीडवाना-कुचामन तथा अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. इन जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है.
Rajasthan Weather Update3/8

Rajasthan Weather Update

वहीं जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, गरज-चमक और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार हैं. इन जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है.
Rajasthan Weather Update4/8

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने चेतावनी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं तथा बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. साथ ही कच्चे मकानों और अस्थायी ढांचों को भी नुकसान हो सकता है.
Rajasthan Weather Update5/8

Rajasthan Weather Update

ऑरेंज चेतावनी वाले जिलों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम खराब होने के दौरान कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है. वहीं येलो चेतावनी वाले क्षेत्रों में भी मेघगर्जन के समय खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है.
Rajasthan Weather Update6/8

Rajasthan Weather Update

राज्य के अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी जिलों में फिलहाल किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार आगे की चेतावनी जारी की जा सकती है.
Rajasthan Weather Update7/8

Rajasthan Weather Update

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए.
Rajasthan Weather Update8/8

Rajasthan Weather Update

अगले कुछ घंटों में प्रभावित जिलों में मौसम गतिविधियां तेज हो सकती हैं, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है.
Tags:
Rajasthan Weather Update

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टोंक के देवली में शहीद स्मारक पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़ी 50 फीट लंबी दीवार

टोंक के देवली में शहीद स्मारक पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़ी 50 फीट लंबी दीवार

Tonk News
2

Kota: 15 साल बाद मिला बिछड़ा परिवार, तो मां से लिपटकर फूट-फूट कर रोया बेटा

kota news
3

Rajasthan News: ड्रग्स माफिया पर मंत्री जोगाराम पटेल का वार, बोले-दीपावली तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट

jodhpur news
4

जयपुर में "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन, 100 से अधिक सदस्यों ने लगाई दौड़

Rajasthan news
5

डूंगरपुर में 1.74 करोड़ का सोना बरामद! इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाकर लाई जा रही थी खेप

Dungarpur News