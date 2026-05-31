/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

Published: May 31, 2026, 06:47 AM | Updated: May 31, 2026, 06:47 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. नागौर, डीडवाना-कुचामन और अजमेर में 60-80 किमी/घंटा की तेज हवाओं, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है. कई अन्य जिलों में भी मेघगर्जन और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है.

