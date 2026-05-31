/राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

Published: May 31, 2026, 12:56 PM | Updated: May 31, 2026, 12:56 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम बुरी तरह बिगड़ चुका है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर आने वाले कुछ दिन और देखने को मिलेगा. इस दौरान तूफान, धूलभरी आंधी और बारिश देखी जा सकती है.

