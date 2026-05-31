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राजस्थान में पलटा मौसम, धूलभरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 31, 2026, 12:56 PM|Updated: May 31, 2026, 12:56 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम बुरी तरह बिगड़ चुका है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर आने वाले कुछ दिन और देखने को मिलेगा. इस दौरान तूफान, धूलभरी आंधी और बारिश देखी जा सकती है. 
 

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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंधी-तूफान, धूल भरी आंधी और बारिश जारी रहने की संभावना है.
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बीकानेर जिले में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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फलोदी, जोधपुर, नागौर, चूरू और डीडवाना-कुचामन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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पिछले 24 घंटों में, राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी-तूफ़ान और बारिश हुई, जिसमें धौलपुर जिले में सबसे अधिक 58 mm बारिश दर्ज की गई.
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मौसम विभाग अनुसार, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभागों के कुछ इलाकों में 31 मई को तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
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मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना को लेकर भी चेतावनी जारी की है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक मौसम की यह गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है.
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