/राजस्थान में मेघगर्जन, आंधी और बारिश का ट्रिपल अटैक, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बीते 2-3 दिनों से मौसम में हुए बदलाव से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में अनेक स्थानों और पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश शाहपुरा-कोठपुतली में 55.0 मिमी दर्ज की गई. राज्य में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन, धूलभरी आंधी एवं कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस फलोदी में तथा न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया. राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जयपुर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर व अजमेर में तेज मेघगर्जन, धूल भरी आंधी, (60-70 KMPH) के साथ कहीं-कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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मौसम विभाग ने बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना-कुचामन जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60 KMPH), धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.
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वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जयपुर तथा अजमेर जिले में भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), धूलभरी आंधी, वज्रपात तथा मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.
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इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि वज्रपात होने की भी संभावना है. राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन तक जारी रहने की संभावना है. आंधी-बारिश के प्रभाव से आगामी दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से नीचे रहने तथा हीटवेव से राहत बने रहने की प्रबल संभावना है.