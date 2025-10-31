Zee Rajasthan
राजस्थान में मोंथा तूफान मचाएगा आतंक, भयंकर बारिश से भीगेंगे प्रदेश के ये जिले, आज से 4 दिन तक अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update, 31 October: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आगामी दो सप्ताहों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि नवंबर के प्रथम सप्ताह के बाद मौसम मुख्य रूप से शुष्क हो जाएगा. विशेष रूप से, 30 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर के पहले सप्ताह तक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है. यह पूर्वानुमान गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” के अवशेषों से बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव पर आधारित है, जिसने प्रदेश में बेमौसम भारी बारिश को जन्म दिया है. इस निम्न दाब के कारण कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है, जो किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन शहरवासियों के लिए यातायात और दैनिक जीवन में बाधा पैदा कर सकती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 31, 2025, 05:34 AM IST | Updated: Oct 31, 2025, 05:34 AM IST
Rajasthan Weather Update

प्रथम सप्ताह के दौरान, दक्षिणी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक लगातार बादल छाए रहने और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. यह बारिश चक्रवाती तूफान “मोंथा” के अवशेषों का सीधा असर होगी, जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर पश्चिमी दिशा में बढ़ा था. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस अवधि में दक्षिणी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है. हालांकि, यह बारिश रबी फसलों की बुवाई के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि मिट्टी में नमी बढ़ेगी.
Rajasthan Weather Update

इसके बाद, 3-4 नवंबर को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का भी पूर्वानुमान है, जो स्थानीय स्तर पर सतर्कता बरतने की सलाह देता है. शेष अधिकांश समय मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की उम्मीद है, यानी बारिश के बाद धूप खिलने लगेगी और आर्द्रता में कमी आएगी. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इन तारीखों पर यात्रा करने वाले लोग मौसम अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और बाढ़ जैसे हालात कुछ निचले इलाकों में बन सकते हैं.