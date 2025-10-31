राजस्थान में मोंथा तूफान मचाएगा आतंक, भयंकर बारिश से भीगेंगे प्रदेश के ये जिले, आज से 4 दिन तक अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update, 31 October: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आगामी दो सप्ताहों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि नवंबर के प्रथम सप्ताह के बाद मौसम मुख्य रूप से शुष्क हो जाएगा. विशेष रूप से, 30 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर के पहले सप्ताह तक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है. यह पूर्वानुमान गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” के अवशेषों से बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव पर आधारित है, जिसने प्रदेश में बेमौसम भारी बारिश को जन्म दिया है. इस निम्न दाब के कारण कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है, जो किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन शहरवासियों के लिए यातायात और दैनिक जीवन में बाधा पैदा कर सकती है.