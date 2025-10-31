Zee Rajasthan
राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 31 अक्टूबर को 11 जिलों और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Published: Oct 31, 2025, 05:05 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 05:05 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता दिख रहा है. राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. प्रदेश के मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के अनुसार, आज 31 अक्टूबर को सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं.