राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आज यानी 31 अक्टूबर को 11 जिलों और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.