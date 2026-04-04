राजस्थान में आज बारिश मचाएगी आतंक! IMD ने 23 जिलों में जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

Published:Apr 04, 2026, 05:18 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 05:18 PM IST
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Rajasthan Weather
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Photograph: AI Generated Images
राजस्थान में कल हुई बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी एक परिसंचण तंत्र पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है और लगातार हवाओं के साथ अरब सागर की खाड़ी से मॉइस्चर भी सप्लाई हो रहा है. इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन और आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं.
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पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश 14 एमएम करणपुर श्रीगंगानगर में जबकि पूर्वी राजस्थान में यदि देखें, तो 32 एमएम कोटड़ा उदयपुर में रिपोर्ट हुई है. आज इस सिस्टम का विशेष असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन तेज हवाओं के रूप में रहेगा.