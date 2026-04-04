राजस्थान में आज बारिश मचाएगी आतंक! IMD ने 23 जिलों में जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

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राजस्थान में कल हुई बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी एक परिसंचण तंत्र पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है और लगातार हवाओं के साथ अरब सागर की खाड़ी से मॉइस्चर भी सप्लाई हो रहा है. इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन और आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं.