राजस्थान में अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला, इस दिन से फिर छाएंगे गहरे बादल!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 फरवरी 2026 को मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा रहा. बाड़मेर में अधिकतम 29.9° और फतेहपुर, सीकर में न्यूनतम 5.9° दर्ज. उत्तरी-पूर्वी जिलों में आंशिक बादल और कोहरा, वाहन चालकों को सावधानी की जरूरत.
Published: Feb 04, 2026, 05:36 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 05:36 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
4 फरवरी 2026 को राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा बना रहा. दिनभर अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर, सीकर में 5.9 डिग्री तक गिर गया. मौसम विभाग ने शीतलहर के प्रकोप की संभावना को देखते हुए लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
राज्य के उत्तरी-पूर्वी हिस्सों में आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा. इसके प्रभाव से भरतपुर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहे. वहीं, सुबह और शाम के समय कुछ क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा भी देखा गया, जिससे दृश्यता में गिरावट दर्ज की गई.