राजस्थान में अभी नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला, इस दिन से फिर छाएंगे गहरे बादल!

4 फरवरी 2026 को राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा बना रहा. दिनभर अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर, सीकर में 5.9 डिग्री तक गिर गया. मौसम विभाग ने शीतलहर के प्रकोप की संभावना को देखते हुए लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.