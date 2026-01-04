राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे ने लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 जनवरी 2026 को मौसम शुष्क रहा. कई जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा. पूर्वी राजस्थान में शीत दिन व शीत लहर दर्ज हुई. बाड़मेर में अधिकतम 23.4°C और फतेहपुर सीकर में न्यूनतम 1.1°C तापमान रिकॉर्ड हुआ.
Published: Jan 04, 2026, 12:19 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 12:19 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
दोपहर बाद जारी मौसम स्थिति के अनुसार राजस्थान में 4 जनवरी 2026 को सर्दी का असर साफ तौर पर नजर आया. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम शुष्क बना रहा, हालांकि सुबह और दोपहर के शुरुआती समय में कई जिलों में कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया. खासकर उत्तर और पूर्वी राजस्थान में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा. दोपहर बाद कोहरा छंटने से धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते ठंडक बनी रही.