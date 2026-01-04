राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे ने लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

1/7

दोपहर बाद जारी मौसम स्थिति के अनुसार राजस्थान में 4 जनवरी 2026 को सर्दी का असर साफ तौर पर नजर आया. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम शुष्क बना रहा, हालांकि सुबह और दोपहर के शुरुआती समय में कई जिलों में कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया. खासकर उत्तर और पूर्वी राजस्थान में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया.