राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे से धुंधला हुआ प्रदेश, भयंकर ठंड से थर-थर छूट रही धूजणी

राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में शीतलहर का असर बढ़ गया है, जबकि कई जिलों में सुबह 9 बजे तक दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है.