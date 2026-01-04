Zee Rajasthan
राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे से धुंधला हुआ प्रदेश, भयंकर ठंड से थर-थर छूट रही धूजणी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के प्रभाव से हालिया मावठ के बाद अब कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है.

Published: Jan 04, 2026, 05:57 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 05:57 AM IST
राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में शीतलहर का असर बढ़ गया है, जबकि कई जिलों में सुबह 9 बजे तक दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है.
शनिवार को राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. जयपुर और जोधपुर में इंडिगो की कई फ्लाइट्स देरी से उड़ीं. सबसे ज्यादा कोहरे का प्रभाव अलवर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना-कुचामन और सीकर में देखा गया.