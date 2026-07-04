/राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 4 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 4 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा.
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मौसम विभाग ने आज सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60 KMPH), धूलभरी आंधी, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
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वहीं अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, नागौर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, अजमेर तथा ब्यावर जिले में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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बारिश के चलते कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि तेज हवा और आंधी के कारण कुछ इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.