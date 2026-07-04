/राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Published: Jul 04, 2026, 05:25 PM | Updated: Jul 04, 2026, 05:25 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 4 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है.