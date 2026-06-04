/राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जो अभी भी जारी है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 4 जून को भी कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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मौसम विभाग के मुताबिक, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली बहरोड़, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली और टोंक जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 3 चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश देखने को मिल सकती हैं. उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और राज्य के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है.
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जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा के कई जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं.
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वहीं, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि इन गतिविधियों के चलते प्रदेश में चल रही गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी.
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मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 4 जून को प्रदेश में बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर कुछ इलाकों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है.
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साथ ही कई इलाकों पर हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं. पूर्वी इलाकों के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी हई हैं.
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कहा जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है, जिससे हीटवेव से राहत मिलेगी.