/राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जो अभी भी जारी है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 4 जून को भी कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

