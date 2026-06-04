Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 04, 2026, 12:57 PM|Updated: Jun 04, 2026, 12:57 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जो अभी भी जारी है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 4 जून को भी कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Rajasthan Weather Update1/7

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली बहरोड़, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली और टोंक जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 3 चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather Update2/7

Rajasthan Weather Update

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश देखने को मिल सकती हैं. उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और राज्य के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है.
Rajasthan Weather Update3/7

Rajasthan Weather Update

जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा के कई जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं.
Rajasthan Weather Update4/7

Rajasthan Weather Update

वहीं, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि इन गतिविधियों के चलते प्रदेश में चल रही गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी.
Rajasthan Weather Update5/7

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 4 जून को प्रदेश में बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर कुछ इलाकों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है.
Rajasthan Weather Update6/7

Rajasthan Weather Update

साथ ही कई इलाकों पर हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती हैं. पूर्वी इलाकों के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी हई हैं.
Rajasthan Weather Update7/7

Rajasthan Weather Update

कहा जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है, जिससे हीटवेव से राहत मिलेगी.
TAGS:
Rajasthan Weather

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा, दिल्ली से आए व्यक्ति समेत दो हिरासत में
rAJASTHAN CRIME
2
Rajasthan News
3
Bhilwara Weather
4
Jaipur news
5
Jaipur news