राजस्थान में मौसम ने मचाई हलचल! आज के लिए आपके शहर का ताजा हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 मार्च 2026 की शाम के बाद मौसम गर्म और शुष्क रहेगा. पश्चिमी जिलों में तापमान 30 डिग्री के ऊपर, हवा हल्की और उमस कम. आसमान साफ, बारिश का कोई संकेत नहीं.

Published:Mar 04, 2026, 04:25 PM IST | Updated:Mar 04, 2026, 04:25 PM IST


मार्च के शुरू होते ही राजस्थान में मौसम ने जून-जैसी झुलसाती गर्मी का रूप ले लिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और कुछ इलाकों में यह 38 डिग्री के पार भी पहुंच चुका है. पूरे दिन तेज धूप रही है और शाम के समय भी तापमान अपेक्षा से अधिक गर्म महसूस हो रहा है. यह बढ़ती गर्मी न केवल दोपहर में, बल्कि शाम के बाद भी लोगों को असहज कर रही है.


शाम ढलने के साथ ही तेज धूप थोड़ा कम जरूर हो जाती है, लेकिन शाम के वक्त भी तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है. जैसे-जैसे सायं की ओर बढ़ते हैं, हवा में कुछ ठंडक का असर दिखाई दे सकता है, लेकिन ज्यादा राहत मिलने की जगह मौसम अभी भी गर्म और शुष्क ही रहेगा. राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में शुष्क हवाएं चलने से शाम में भी उमस कम और तपन अधिक महसूस होती है.