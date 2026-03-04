राजस्थान में मौसम ने मचाई हलचल! आज के लिए आपके शहर का ताजा हाल

1/7

मार्च के शुरू होते ही राजस्थान में मौसम ने जून-जैसी झुलसाती गर्मी का रूप ले लिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और कुछ इलाकों में यह 38 डिग्री के पार भी पहुंच चुका है. पूरे दिन तेज धूप रही है और शाम के समय भी तापमान अपेक्षा से अधिक गर्म महसूस हो रहा है. यह बढ़ती गर्मी न केवल दोपहर में, बल्कि शाम के बाद भी लोगों को असहज कर रही है.