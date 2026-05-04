Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 04, 2026, 04:29 PM|Updated: May 04, 2026, 04:29 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. मेघ गर्जन तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.

Rajasthan Weather1/8
राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather2/8
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश श्रीमाधोपुर सीकर में 48.0 मिमी दर्ज की गई. वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होकर तापमान 39 से 41 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं, जो औसत सामान्य तापमान से नीचे हैं.
Rajasthan Weather3/8
प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री फलोदी में तथा न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री अलवर में दर्ज किया गया. पिछले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है.
Rajasthan Weather4/8
इसके प्रभाव से आगामी चार से पांच दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने व हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है. आगामी दो से तीन दिन पश्चिमी भाग में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री व शेष अधिकांश भागों में 40 से 42 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather5/8
राज्य में आगामी चार से पांच दिन एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से दोपहर बाद मेघ गर्जन तेज आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे व कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने आज 4 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather6/8
बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60kmph), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
Rajasthan Weather7/8
वहीं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, नागौर, झुंझुनू और टोंक में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40kmph) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
Rajasthan Weather8/8
वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 से 8 मई तक राज्य में मेघगर्जन, तेज आंधी (30-40kmph) चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.
Tags:
Rajasthan Weather
rajasthan weather update
rain alert

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में किराणा दुकान की आड़ में चल रही थी MD फैक्ट्री, फरार आरोपी सोहेल खान गिरफ्तार

प्रतापगढ़ में किराणा दुकान की आड़ में चल रही थी MD फैक्ट्री, फरार आरोपी सोहेल खान गिरफ्तार

rajasthan crime
2

Rajasthan: 2013 शिक्षक-LDC भर्ती फिर विवादों में, ACB जांच को 15 माह से अनुमति नहीं

rajasthan news
3

सीकर कलेक्ट्रेट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, 2 घंटे चला सर्च अभियान

rajasthan crime
4

बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

rajasthan politics
5

राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

barmer news