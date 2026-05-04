/राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. मेघ गर्जन तेज हवाएं, आंधी और कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है.
1/8
राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
2/8
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश श्रीमाधोपुर सीकर में 48.0 मिमी दर्ज की गई. वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होकर तापमान 39 से 41 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं, जो औसत सामान्य तापमान से नीचे हैं.
3/8
प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री फलोदी में तथा न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री अलवर में दर्ज किया गया. पिछले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है.
4/8
इसके प्रभाव से आगामी चार से पांच दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने व हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है. आगामी दो से तीन दिन पश्चिमी भाग में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री व शेष अधिकांश भागों में 40 से 42 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.
5/8
राज्य में आगामी चार से पांच दिन एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से दोपहर बाद मेघ गर्जन तेज आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे व कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने आज 4 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
6/8
बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60kmph), धूलभरी आंधी तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
7/8
वहीं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, नागौर, झुंझुनू और टोंक में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40kmph) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
8/8
वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 से 8 मई तक राज्य में मेघगर्जन, तेज आंधी (30-40kmph) चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.