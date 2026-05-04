/राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से मौसम में एकदम से बदलाव हो चुका है. मौसम बदलने मौसम में गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 4 मई को कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

