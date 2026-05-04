/राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से मौसम में एकदम से बदलाव हो चुका है. मौसम बदलने मौसम में गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 4 मई को कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. आंधी के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है.
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बीते दिन रविवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि देखने को मिली. साथ ही तेज हवाएं चलने से कई जगह पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर पड़े.
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वहीं, जयपुर में देर रात तेज बारिश दर्ज की गई.साथ ही आंधी का असर देखा गया. मौसम बदलने से जनजीवन पर असर पड़ा और जयपुर के तापमान गिरावट देखी गई. अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री रहा.
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ऐसे में मौसम विभाग ने 4 मई के लिए जयपुर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़ , झुंझुनूं, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर और सीकर में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
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इधर, पश्चिमी राजस्थान में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है. बीते दिन फलोदी में सबसे अधिक 44.8 डिग्री रहा. वहीं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक का कहना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 चल सकती है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.