Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 04, 2026, 10:22 PM|Updated: May 04, 2026, 10:22 PM

Rajasthan Weather Update: 4 मई 2026 की शाम राजस्थान में मौसम बदला. कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और आंधी का अलर्ट जारी. अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा समेत कई जगह ऑरेंज अलर्ट, नागौर में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी. बाकी जिलों में येलो अलर्ट के साथ हल्की बारिश की संभावना.

Rajasthan Weather Update1/7
4 मई 2026 की शाम के बाद राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग, जयपुर की ओर से जारी ताजा नाउकास्ट रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं, मेघगर्जन और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ जिलों में ऑरेंज और कई जगहों पर येलो अलर्ट घोषित किया गया है.
Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. यहां हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.
Rajasthan Weather Update3/7
नागौर जिले को लेकर मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की है. यहां तेज मेघगर्जन के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि तक की संभावना जताई गई है. इस वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
Rajasthan Weather Update4/7
वहीं राज्य के कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, पाली, राजसमंद, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे जिले शामिल हैं. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश की संभावना भी है.
Rajasthan Weather Update5/7
दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फिलहाल मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है. इन इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया है, यानी यहां किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी नहीं दी गई है.
Rajasthan Weather Update6/7
मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले इलाकों में लोग सावधानी बरतें. तेज हवाओं और बिजली गिरने के समय खुले में न निकलें और सुरक्षित स्थान पर रहें. खासकर किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अचानक मौसम बदल सकता है.
Rajasthan Weather Update7/7
4 मई की शाम के बाद राजस्थान में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ता नजर आ रहा है. कहीं तेज आंधी तो कहीं बारिश और मेघगर्जन का असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर सावधानी जरूर बरतें.
Tags:
Rajasthan Weather
rajasthan weather update
rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डॉक्टर गिरफ्तार होते ही राजस्थान में बवाल! RGHS को लेकर जयपुर-सीकर में जोरदार विरोध

डॉक्टर गिरफ्तार होते ही राजस्थान में बवाल! RGHS को लेकर जयपुर-सीकर में जोरदार विरोध

Jaipur news
2

बंगाल में खिला कमल, जयपुर समेत कई जिलों में जश्न की सुनामी, राजस्थान में फूटा खुशी का ज्वार!

rajasthan politics news
3

पहले रद्द, फिर री-पोलिंग! धांधली के आरोपों के बाद फिर हुई वोटिंग, 65% से ज्यादा मतदान

Jodhpur News
4

अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, PWD एक्सईएन 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Alwar news
5

Bundi: आवारा कुत्तों ने किया 10 साल की मासूम बच्ची पर नोंचा, इलाज के दौरान हुई मौत

Bundi News