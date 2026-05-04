/राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: 4 मई 2026 की शाम राजस्थान में मौसम बदला. कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और आंधी का अलर्ट जारी. अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा समेत कई जगह ऑरेंज अलर्ट, नागौर में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी. बाकी जिलों में येलो अलर्ट के साथ हल्की बारिश की संभावना.