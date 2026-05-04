/कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर समेत इन शहरों में भयंकर बारिश का अलर्ट, गिरेंगे मोटे-मोटे ओले

Published: May 04, 2026, 05:52 AM | Updated: May 04, 2026, 05:52 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 4 मई 2026 को सुबह 5 बजे जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.