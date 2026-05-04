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कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर समेत इन शहरों में भयंकर बारिश का अलर्ट, गिरेंगे मोटे-मोटे ओले

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 04, 2026, 05:52 AM|Updated: May 04, 2026, 05:52 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 4 मई 2026 को सुबह 5 बजे जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. 

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मौसम विभाग के अनुसार, कोटपूतली-बहरोड़, शाहपुरा-तिजारा, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर-धौलपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज गरज-चमक के साथ अचानक 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है.
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वहीं बूंदी, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़-कुचामन, कोटा और अजमेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम गरज-चमक के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग ने इन प्रभावित जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में पेड़, बिजली के खंभे, छतें और कमजोर संरचनाएं क्षतिग्रस्त होने का खतरा है.
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विभाग ने सलाह दी है कि गरज-चमक के दौरान खुले में न रहें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें और बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें. साथ ही धातु की वस्तुओं और पानी की नालियों से भी सावधानी बरतने को कहा गया है.
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येलो अलर्ट वाले जिलों में सामान्यतः कोई विशेष प्रभाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन फिर भी गरज-चमक के समय पेड़ों के नीचे शरण न लेने और सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई है.
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राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, जहां मौसम सामान्य बना हुआ है. इस मौसम प्रणाली के कारण दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन आंधी-बारिश के बाद फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है.
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किसान भाई पकी हुई फसलों और खड़े पौधों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. पशुपालक खुले में रखे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर बांधें. यातायात पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए वाहन चालक सावधानी से ड्राइव करें.
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मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और अगली चेतावनी समय-समय पर जारी की जाएगी. नागरिकों से अपील है कि आधिकारिक वेबसाइट mausal.imd.gov.in/jaipur और IMD जयपुर के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नवीनतम अपडेट के लिए नजर रखें.
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