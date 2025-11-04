राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 3 जिलों में येलो अलर्ट
Rajasthan Weather: राजस्थान पर अब अरब सागर में बने चक्रवाती तुफान मोंथा का असर कम हो गया है. लेकिन कल 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है. जिसके कारण मौसम विभाग ने आज 4 नवंबर को कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
Published: Nov 04, 2025, 05:10 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 05:10 PM IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान पर अब अरब सागर में बने चक्रवाती तुफान मोंथा का असर कम हो गया है. लेकिन कल 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है. जिसके कारण मौसम विभाग ने आज 4 नवंबर को कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
3 नवंबर को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ से एक बार फिर हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू में आज 4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.