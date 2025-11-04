राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 3 जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान पर अब अरब सागर में बने चक्रवाती तुफान मोंथा का असर कम हो गया है. लेकिन कल 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है. जिसके कारण मौसम विभाग ने आज 4 नवंबर को कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.