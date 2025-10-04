राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन और बिजली गिरने का अलर्ट

2/7

4 अक्टूबर की दोपहर बाद जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. आकाश में बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. शाम तक तापमान में गिरावट और हवा में नमी बढ़ने की उम्मीद है.