राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन और बिजली गिरने का अलर्ट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट. जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर व शेखावाटी क्षेत्रों में तेज हवाओं, मेघ गर्जन व बिजली गिरने की संभावना. 8 अक्टूबर से मौसम रहेगा शुष्क.
Published: Oct 04, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 12:27 PM IST
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के नए सिस्टम के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में अगले तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है.
4 अक्टूबर की दोपहर बाद जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. आकाश में बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. शाम तक तापमान में गिरावट और हवा में नमी बढ़ने की उम्मीद है.