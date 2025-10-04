Zee Rajasthan
राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 4 October: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान में आज, 4 अक्टूबर 2025 से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 04, 2025, 05:40 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 05:40 AM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है.


मौसम विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है. वहीं, 5 और 6 अक्टूबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.