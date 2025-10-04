राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट

2/9

मौसम विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है. वहीं, 5 और 6 अक्टूबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.