राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Published: Oct 04, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 05:31 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में मानसून सक्रिय है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. आज 4 अक्टूबर शनिवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर जिल और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.