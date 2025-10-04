Zee Rajasthan
राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 4 अक्टूबर शनिवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 04, 2025, 05:31 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 05:31 PM IST
राजस्थान में मानसून सक्रिय है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. आज 4 अक्टूबर शनिवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर जिल और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.