राजस्थान को फिर बेहाल करेगा पश्चिमी विक्षोभ, तूफानी बारिश संग ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, जानें अपने जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाल के दिनों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है. 5 अप्रैल को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, जिसमें हल्के बादल और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आंधी और ओलों की घटनाएं कम रहेंगी. यह राहत अस्थायी होगी क्योंकि 6 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से 7 और 8 अप्रैल को फिर से तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिसमें हवाओं की गति 50-60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है.

