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राजस्थान को फिर बेहाल करेगा पश्चिमी विक्षोभ, तूफानी बारिश संग ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, जानें अपने जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाल के दिनों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है. 5 अप्रैल को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, जिसमें हल्के बादल और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आंधी और ओलों की घटनाएं कम रहेंगी. यह राहत अस्थायी होगी क्योंकि 6 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है. इसके प्रभाव से 7 और 8 अप्रैल को फिर से तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जिसमें हवाओं की गति 50-60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 05, 2026, 06:56 AM IST | Updated:Apr 05, 2026, 06:56 AM IST
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Photograph: AI Image

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हर रोज मौसम लगातार करवट बदल रहा है. बीते दिनों तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेशभर में असर दिखाया, जिससे जनजीवन और खेती दोनों प्रभावित हुए. आज 5 अप्रैल को लोगों को थोड़ी राहत मिलने के संकेत हैं लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 6 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे मौसम एक बार फिर बिगड़ सकता है.
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Photograph: AI Image

मौसम विभाग के अनुसार, आज रविवार 5 अप्रैल को प्रदेश का मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है. कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में आंधी और ओलावृष्टि की घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी. तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यह अभी भी सामान्य से नीचे ही बना रहेगा. यानी यह दिन पूरी तरह साफ नहीं होगा, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी.