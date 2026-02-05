अरे भाई, रुक जाओ! राजस्थान का मौसम फिर से बदलेगा, इस दिन से फिर बरसेंगे बादल
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 5 फरवरी 2026 को मौसम शुष्क और ठंडा रहा. पश्चिम में घना कोहरा, पूर्व में हल्की बारिश दर्ज. शाम के बाद न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास, उत्तरी जिलों में शीतलहर का असर. आगामी दो सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा.
राजस्थान में 5 फरवरी 2026 को मौसम का मिजाज आम लोगों के लिए मिश्रित रहा. राज्य के पश्चिमी हिस्सों में दिन के समय हल्की ठंड के साथ शुष्क मौसम बना रहा, जबकि पूर्वी और कुछ मध्य हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई. शाम के बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर और बढ़ गया.
पूरी रात प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे का प्रभाव देखा गया. विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के दौसा, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में घना कोहरा बन गया, जिससे वाहनों के संचालन में कठिनाई रही. वहीं, पूर्वी राजस्थान के कोटा, अलवर और उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसने शाम के मौसम को और सुहावना बनाया.