Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में फिर पलटा मौसम, तेज हवाओं से बढ़ी सर्दी और छाई धुंध

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 5 फरवरी को अधिकतर मौसम साफ और धूप निकलने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में धुंध छा सकती है. वहीं, एक बार फिर से तेज सर्दी महसूस हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 05, 2026, 12:54 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 12:54 PM IST
1/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/6
मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर में आज का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. वहीं, कुछ इलाकों में हल्की धुंध देखने को मिल सकती है.
2/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/6
पिछले 24 घंटो के दौरान राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश में कहीं-कहीं पर मध्यम कोहरा भी दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.6 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया.