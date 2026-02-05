Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 5 फरवरी को अधिकतर मौसम साफ और धूप निकलने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में धुंध छा सकती है. वहीं, एक बार फिर से तेज सर्दी महसूस हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.