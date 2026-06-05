/राजस्थान में अभी भी बरसेंगे बादल, नहीं थमेगा बारिश का कहर! कई जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 5 जून 2026 को राजस्थान में शाम के बाद कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलीं. पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में कहीं हल्की से भारी बारिश दर्ज हुई, बीकानेर में 75 मिमी बारिश हुई. अगले दिनों आंधी-बारिश जारी रहने के संकेत हैं, 8 जून से गर्मी बढ़ेगी.