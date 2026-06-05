/राजस्थान में अभी भी बरसेंगे बादल, नहीं थमेगा बारिश का कहर! कई जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 5 जून 2026 को राजस्थान में शाम के बाद कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलीं. पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में कहीं हल्की से भारी बारिश दर्ज हुई, बीकानेर में 75 मिमी बारिश हुई. अगले दिनों आंधी-बारिश जारी रहने के संकेत हैं, 8 जून से गर्मी बढ़ेगी.
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Rajasthan Weather Update
राजस्थान में 5 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. राज्य के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी चली, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा.
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पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं एक-दो जगहों पर भारी बारिश भी हुई. पश्चिमी राजस्थान में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे, जहां कहीं-कहीं धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखने को मिली. बीकानेर के डूंगरगढ़ में सर्वाधिक 75.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस सिस्टम की सक्रियता को दिखाता है.
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तापमान की स्थिति भी काफी सख्त रही. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अजमेर में न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. दिन के समय गर्मी और शाम को मौसम में बदलाव ने लोगों को मिश्रित मौसम का एहसास कराया.
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मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, जिसकी वजह से अगले दो से तीन दिनों तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इसी कारण कई जिलों में येलो अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवा और गरज-चमक के साथ ऑरेंज अलर्ट जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं.
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पश्चिमी राजस्थान में खासकर सीमावर्ती इलाकों में मौसम ज्यादा सख्त रहने की आशंका है. यहां धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं. वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाओं का असर भी बना रह सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.
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6 जून 2026 के मौसम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि बारिश का असर पिछली तारीख की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर आंधी और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे मौसम में स्थिरता आने लगेगी.
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आने वाले दिनों को देखते हुए मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 8 जून से आंधी-बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 से 11 जून के बीच तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंचने और कहीं-कहीं हीट वेव जैसी स्थिति बनने की संभावना भी जताई गई है.