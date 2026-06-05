/राजस्थान के इन जिलों में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी

Published: Jun 05, 2026, 12:59 PM | Updated: Jun 05, 2026, 12:59 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.