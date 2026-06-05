/राजस्थान के इन जिलों में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. बीते कुछ दिनों से प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज हुई है. सर्वाधिक बारिश श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर में 75 मिमी दर्ज की गई.
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राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कुछ भागों में आंधी-बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है. तत्पश्चात पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर मध्यम दर्जे का मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना है.
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आंधी बारिश की गतिविधियों में 8 जून से कमी होने तथा तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 से 11 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज होने व कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.