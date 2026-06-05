/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में मौसम आज भी मचाएगा तांडव, बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update, 5 June: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 6 जून 2025 को राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट (मध्यम से तेज वर्षा के साथ आंधी-बिजली) और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.