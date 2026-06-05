/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में मौसम आज भी मचाएगा तांडव, बारिश के साथ भयंकर आंधी तूफान का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update, 5 June: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 6 जून 2025 को राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट (मध्यम से तेज वर्षा के साथ आंधी-बिजली) और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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क्या है चेतावनी?
IMD जयपुर के अनुसार, ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है. येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हवाएं चल सकती हैं.
जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चुरू, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर आदि.राज्य के शेष जिलों में सामान्य से हल्की बारिश की संभावना है.
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क्यों जारी किया गया अलर्ट?
पश्चिमी विक्षोभ और निम्न दबाव प्रणाली के सक्रिय होने के कारण राजस्थान में मानसून पूर्व गतिविधियां तेज हो गई हैं. इससे गरज-चमक, तेज हवाएं और स्थानीय स्तर पर भारी बारिश की संभावना बन रही है.
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क्या पड़ सकता है प्रभाव ?
तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान, बिजली गिरने की घटनाएं, कमजोर मकानों को खतरा, यातायात बाधित होने और बिजली-पानी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों, पशुपालकों और यात्रियों को सतर्क रहना चाहिए.
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IMD की सलाह
खुली जगहों पर न रहें. बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें, फसलों की सुरक्षा के उपाय करें . मौसम अपडेट नियमित रूप से चेक करें
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इस खबर को पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस जानकारी से आप अपने जिले में मौसम की सही स्थिति जानकर पहले से तैयारी कर सकेंगे. फसल की सुरक्षा, यात्रा प्लानिंग, बच्चों-बुजुर्गों की देखभाल और घरेलू सुरक्षा के उपाय समय पर कर पाएंगे. सही समय पर सतर्क रहने से आप व्यक्तिगत और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं.
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IMD की आधिकारिक Warning
मौसम बदल सकता है, इसलिए IMD की आधिकारिक वेबसाइट mausam.imd.gov.in या ऐप पर लगातार अपडेट चेक करें.