/राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 5 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन और आंधी के साथ मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश शाहपुरा जयपुर में 68.0 मिमी दर्ज की गई.
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वर्तमान में राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होकर पश्चिमी भाग में 40 से 42 डिग्री जबकि पूर्वी भाग में 36 से 38 डिग्री दर्ज किए गए जो औसत सामान्य तापमान से नीचे हैं. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस फलोदी में तथा न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया.
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मई के पहले सप्ताह में राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है. आंधी, ओले और बारिश के प्रभाव से आगामी 3 से 4 दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने व हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है.
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राज्य में 8 मई के पश्चात पश्चिमी भाग में अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने के साथ हीट वेव आने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज 5 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद तथा उदयपुर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मध्यम से गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (40-60kmph), वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.
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वहीं सिरोही, अजमेर, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, धौलपुर तथा बूंदी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40kmph) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.