/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम का तांडव देखने को मिल सकता है. आंधी-बारिश से पारा 8°C तक लुढ़क गया. वहीं, आज मंगलवार को जयपुर समेत 25 से ज्यादा जिलों में मेघगर्जन और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. खराब मौसम में पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह जारी की गई है.

