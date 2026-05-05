/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम का तांडव देखने को मिल सकता है. आंधी-बारिश से पारा 8°C तक लुढ़क गया. वहीं, आज मंगलवार को जयपुर समेत 25 से ज्यादा जिलों में मेघगर्जन और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. खराब मौसम में पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह जारी की गई है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. भीषण गर्मी के दौर के बीच अचानक आए इस बदलाव ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है. मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) जयपुर के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघगर्जन, तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. राजस्थान के कई शहरों में अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है.
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राजधानी जयपुर में तेज अंधड़ और बारिश के बाद तापमान 5 डिग्री गिरकर 33.3°C पर आ गया, वहीं,न्यूनतम तापमान 20.2°C रिकॉर्ड किया गया. अन्य शहरों अलवर, सीकर और पिलानी जैसे क्षेत्रों में भी पारा 35°C के नीचे पहुंच गया है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को निजात मिली है.
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मौसम विभाग ने आज मंगलवार 5 मई को राजस्थान के एक बड़े हिस्से में बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र जयपुर ने सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, बारां, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, ब्यावर, जोधपुर, नागौर और खैरथल-तिजारा में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है.
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वहीं, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर में भी तेज मेघगर्जन के साथ वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी प्रबल संभावना है.
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पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित 15 से अधिक जिलों में मौसम ने उग्र रूप दिखाया, जहां बारिश के साथ ओले भी गिरे. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अभी भी गर्मी का प्रभाव अन्य जिलों की तुलना में अधिक बना हुआ है. मौसम केंद्र ने 5 और 6 मई के लिए प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी रखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है.
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मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है कि मेघगर्जन या बिजली चमकने के समय ऊंचे पेड़ों के नीचे शरण बिल्कुल न लें. खराब मौसम के दौरान पक्के मकानों या सुरक्षित इमारतों के भीतर ही रहें. आसमानी बिजली गिरने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से बचें.