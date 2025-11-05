2/8

IMD की ताजा जानकारी के मुताबिक, हनुमानगढ़ में अगले 24 घंटों में 50-70 मिमी तक बारिश दर्ज होने की संभावना है, जबकि झुंझुनू और चूरू में 40-60 मिमी वर्षा के साथ 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. यह अलर्ट किसानों, यात्रियों और ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इन जिलों में सरसों और धान की फसलें कटाई के चरण में हैं. विभाग ने लोगों से घरों में रहने, बिजली के उपकरणों से दूर रहने और नदियों-नालों के किनारे न जाने की सलाह दी है. जिला प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए टीमें तैनात कर दी हैं.