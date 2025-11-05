Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में भयंकर बारिश को लेकर अलर्ट, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update, 5 November: राजस्थान के मौसम में अचानक बदलाव आ गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के तीन उत्तरी जिलों- हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 05, 2025, 08:19 AM IST | Updated: Nov 05, 2025, 08:19 AM IST
1/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/8
यह अलर्ट आज शाम से अगले 48 घंटों तक प्रभावी रहेगा, जिससे इन जिलों में बाढ़, फसल नुकसान और यातायात बाधा जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जो उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश ला रहा है.
2/8

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/8
IMD की ताजा जानकारी के मुताबिक, हनुमानगढ़ में अगले 24 घंटों में 50-70 मिमी तक बारिश दर्ज होने की संभावना है, जबकि झुंझुनू और चूरू में 40-60 मिमी वर्षा के साथ 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. यह अलर्ट किसानों, यात्रियों और ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इन जिलों में सरसों और धान की फसलें कटाई के चरण में हैं. विभाग ने लोगों से घरों में रहने, बिजली के उपकरणों से दूर रहने और नदियों-नालों के किनारे न जाने की सलाह दी है. जिला प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए टीमें तैनात कर दी हैं.