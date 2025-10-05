2/7

कोटा, झालावाड़ हनुमानगढ़, बूंदी, बारां, श्रीगंगानगर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही इन जिलों में मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली और तेज हवा (30-40Kmph) की रफ्तार से चलने की संभावना जताई है.