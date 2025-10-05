Zee Rajasthan
राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज 5 अक्टूबर रविवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Oct 05, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 05:29 PM IST
राजस्थान में मानसून सक्रिय है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. आज 5 अक्टूबर रविवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
कोटा, झालावाड़ हनुमानगढ़, बूंदी, बारां, श्रीगंगानगर जिले और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही इन जिलों में मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली और तेज हवा (30-40Kmph) की रफ्तार से चलने की संभावना जताई है.