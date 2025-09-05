राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Published: Sep 05, 2025, 05:18 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 05:18 PM IST
राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है.
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है, जो अगले 48 घंटों में राजस्थान की ओर बढ़ेगा. इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है.