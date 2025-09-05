Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 05, 2025, 05:18 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 05:18 PM IST
1/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है.
2/7

Rajasthan Weather

Rajasthan Weather2/7
मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है, जो अगले 48 घंटों में राजस्थान की ओर बढ़ेगा. इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है.