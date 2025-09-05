राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है.