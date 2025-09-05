राजस्थान के 26 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

2/9

जयपुर में भी गरज के साथ बारिश और धुंध भरे मौसम की आशंका है. मौसम विभाग ने 4 से 7 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है, जिससे जलभराव का खतरा बढ़ सकता है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है.