Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के 26 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 26 जिलों में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, 5 सितंबर, 2025 को राज्य के कई हिस्सों में तीव्र बारिश और तूफान की संभावना है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो सकता है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 05, 2025, 05:48 AM IST | Updated: Sep 05, 2025, 05:48 AM IST
1/9

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/9
झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू है.
2/9

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/9
जयपुर में भी गरज के साथ बारिश और धुंध भरे मौसम की आशंका है. मौसम विभाग ने 4 से 7 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है, जिससे जलभराव का खतरा बढ़ सकता है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है.