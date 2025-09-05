Zee Rajasthan
राजस्थान के 35 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, विभाग ने अलर्ट किया जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भारी बारिश का प्रकोप अभी भी जारी है. मौसम विभाग की तरफ से 5 सितंबर के लिए भी 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसी के साथ-साथ कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है. 

Published: Sep 05, 2025, 01:55 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 01:55 PM IST
राजस्थान में मानसून फिलहाल सक्रिय बना हुआ है. राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ीं. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.
पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.