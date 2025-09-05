Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भारी बारिश का प्रकोप अभी भी जारी है. मौसम विभाग की तरफ से 5 सितंबर के लिए भी 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसी के साथ-साथ कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है.