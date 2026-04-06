राजस्थान में आज से फिर आफत शुरू! जोधपुर, बीकानेर, अजमेर से लेकर शेखावाटी तक बरसेंगे बादल, अगले तीन दिनों तक खराब है मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि 6 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में दोपहर बाद एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में पुनः तेज आंधी (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा), बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है. यह विक्षोभ काफी सक्रिय दिख रहा है, जिसके चलते किसानों और आम जनजीवन को सतर्क रहने की जरूरत है.
Photograph: AI Generated Image
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