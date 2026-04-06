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राजस्थान में आज से फिर आफत शुरू! जोधपुर, बीकानेर, अजमेर से लेकर शेखावाटी तक बरसेंगे बादल, अगले तीन दिनों तक खराब है मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि 6 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में दोपहर बाद एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में पुनः तेज आंधी (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा), बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है. यह विक्षोभ काफी सक्रिय दिख रहा है, जिसके चलते किसानों और आम जनजीवन को सतर्क रहने की जरूरत है.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 06, 2026, 05:46 AM IST | Updated:Apr 06, 2026, 05:46 AM IST
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Photograph: AI Generated Image

7 अप्रैल को इस विक्षोभ का सर्वाधिक असर देखने को मिल सकता है. जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, तेज आंधी (50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार) और कहीं-कहीं ओलावृष्टि के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है. ऐसी स्थिति में बिजली गिरने, पेड़ उखड़ने, छतें उड़ने और सड़कों पर पानी भरने जैसे हालात बन सकते हैं. खासकर खुले में काम करने वाले मजदूरों, किसानों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
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Photograph: AI Generated Image

8 अप्रैल को राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की उम्मीद है. 9 अप्रैल से अगले 3-4 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. हालांकि, मौसम विज्ञान विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और यदि कोई नया विक्षोभ सक्रिय होता है तो उसकी जानकारी समय रहते दी जाएगी.