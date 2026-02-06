1/7

इससे ज्यादातर जिलों में आसमान साफ हो गया और गुरुवार को पूरे दिन तेज धूप खिली रही. जयपुर, जैसलमेर, पिलानी, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में दिन का तापमान बढ़ने से कड़ाके की सर्दी से काफी राहत मिली. हालांकि भरतपुर, धौलपुर और अलवर जैसे पूर्वी जिलों में सुबह से दोपहर तक मध्यम कोहरा छाया रहा.