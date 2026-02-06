Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर दिखाने वाला है तांडव, सर्द हवा से ठिठुरेगा प्रदेश, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है. उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में उपरी हवा का चक्रवात कमजोर पड़ने के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म हो गया है. 
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 06, 2026, 06:01 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 06:01 AM IST
इससे ज्यादातर जिलों में आसमान साफ हो गया और गुरुवार को पूरे दिन तेज धूप खिली रही. जयपुर, जैसलमेर, पिलानी, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में दिन का तापमान बढ़ने से कड़ाके की सर्दी से काफी राहत मिली. हालांकि भरतपुर, धौलपुर और अलवर जैसे पूर्वी जिलों में सुबह से दोपहर तक मध्यम कोहरा छाया रहा.
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 2.6 डिग्री रहा. आर्द्रता 25 से 50 प्रतिशत के बीच रही. मुख्य शहरों के अधिकतम तापमान इस प्रकार रहे.