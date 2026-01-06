Zee Rajasthan
राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से लेकर दिनभर धुंध और कोहरे की चादर छाई रही. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से लेकर दिनभर धुंध और कोहरे की चादर छाई रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में कोहरा और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है.
हालात को देखते हुए 20 जिलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. राजधानी जयपुर में प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 10 जनवरी तक, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 6 से 8 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे.