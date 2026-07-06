/राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने सोमवार को राजस्थान के लिए नाउकास्ट (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है.
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विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है. कहीं तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है.
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मौसम विभाग ने नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली गिरने की आशंका, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है.
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विभाग का कहना है कि इन जिलों में मौसम अचानक खराब हो सकता है, इसलिए खुले स्थानों पर जाने से बचें और मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.
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वहीं झुंझुनूं और चूरू जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की मेघगर्जना, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि इन जिलों में खतरा ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों की तुलना में कम माना गया है, फिर भी मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
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मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे और कमजोर निर्माण, अस्थायी शेड तथा होर्डिंग्स प्रभावित हो सकते हैं. तेज हवा और बिजली गिरने की घटनाओं से जनजीवन पर असर पड़ सकता है.
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वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में सामान्य रूप से कोई बड़ा प्रभाव अपेक्षित नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तेज हवाओं और बारिश के कारण कुछ असुविधा हो सकती है.
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आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें, खुले मैदानों, खेतों और ऊंचे स्थानों से दूर रहें तथा सुरक्षित भवनों के अंदर रहें. वाहन चलाने वाले लोगों को भी खराब दृश्यता और तेज हवाओं को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. किसानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए खेतों में काम करने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से आगामी घंटों में कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है. ऐसे में नागरिकों से अपील है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें.
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प्रशासन और संबंधित एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.