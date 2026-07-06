/राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Published: Jul 06, 2026, 05:49 AM | Updated: Jul 06, 2026, 05:49 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने सोमवार को राजस्थान के लिए नाउकास्ट (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है.