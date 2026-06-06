/राजस्थान में 7 जून तक जारी रहेगा प्री-मानसून, फिर बदल सकता है मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. ऐसे में आज यानी 6 जून को मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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Rajasthan Weather Update
राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चली हैं, जिससे जयपुर और अलवर जैसी जगहों पर भीषण गर्मी से राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के कुछ हिस्सों में 7 जून तक मॉनसून-पूर्व गतिविधियां जारी रहेंगी.
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IMD ने बताया कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के मौसम पर असर पड़ेगा. इस सिस्टम की वजह से कुछ जिलों में आंधी-तूफ़ान, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चली हैं.
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मौसम विभाग के मुताबिक, सीकर और जयपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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बारिश और बादलों के कराण कई इलाकों में दिन का तापमान कम हुआ है. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है, जिससे हीटवेव से राहत मिली है.
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पश्चिमी राजस्थान में अभी भी भीषण गर्मी का दौर जारी है. गुरुवार को श्रीगंगानगर में तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चुरू, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.
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IMD ने 7 जून तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौर के बाद, मौसम धीरे-धीरे शुष्क होने और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
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मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले तीन-चार दिनों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिसके बाद गर्मी फिर से बढ़ सकती है.