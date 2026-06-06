/राजस्थान में 7 जून तक जारी रहेगा प्री-मानसून, फिर बदल सकता है मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. ऐसे में आज यानी 6 जून को मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

