/बारिश से भीगेगी राजस्थान के इन जिलों की एक एक ढाणी! आंधी-तूफान के साथ गरज-चमक का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम फिर से सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 6 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार, राज्य के प्रमुख जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
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Rajasthan Weather Update
IMD की चेतावनी के अनुसार जोधपुर, ब्यावर, नागौर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सीकर, बीकानेर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में अचानक मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है.
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कहां-कहां है अलर्ट?
मौसम विभाग के नक्शे के मुताबिक जोधपुर, पाली, नागौर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में येलो वार्निंग जारी है. इन इलाकों में अगले तीन घंटों तक मौसम खराब रहने की आशंका है. हालांकि, राज्य के शेष जिलों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है.
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कब तक रहेगा असर?
यह चेतावनी 6 जून 2026 को सुबह 00:15 IST से जारी की गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए.
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क्यों आया यह मौसम बदलाव?
वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय निम्न दबाव के प्रभाव से राजस्थान में मानसून पूर्व गतिविधियां बढ़ गई हैं. इसी वजह से गरज-चमक, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं. तेज हवाओं से पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली के खंभों पर असर और खड़ी फसलों को हल्का नुकसान हो सकता है. खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में घूम रहे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. यातायात पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है.
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सलाह और सावधानियां
IMD ने नागरिकों को सलाह दी है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. सुरक्षित स्थान पर शरण लें. किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करने चाहिए.
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प्रश्न: आज राजस्थान में किन जिलों में बारिश का अलर्ट है?
उत्तर: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है.
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प्रश्न: तेज हवाओं की क्या गति रहने वाली है?
उत्तर: 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
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प्रश्न: क्या ओले गिरने की संभावना है?
उत्तर: फिलहाल IMD ने ओलावृष्टि का अलर्ट नहीं जारी किया है, केवल बारिश और गरज-चमक का येलो अलर्ट है.