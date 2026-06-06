/बारिश से भीगेगी राजस्थान के इन जिलों की एक एक ढाणी! आंधी-तूफान के साथ गरज-चमक का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम फिर से सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 6 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार, राज्य के प्रमुख जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

