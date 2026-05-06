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राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी का प्रकोप! इस दिन से हीटवेव मचाएगा कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: May 06, 2026, 04:37 PM|Updated: May 06, 2026, 04:37 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं-कहीं आंधी बारिश के साथ में तेज हवाएं दर्ज हुई हैं.

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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं-कहीं आंधी बारिश के साथ में तेज हवाएं दर्ज हुई हैं. सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में बारिश सुमेरपुर पाली में 26 एमएम रिपोर्ट हुई है. इसके अलावा आंधी बारिश के असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी ज्यादातर इलाकों में दर्ज हुई है.
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पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे राज्य के ज्यादातर भागों से समाप्त होने की संभावना है. हालांकि अभी भी अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग और राज्य के उत्तरी भाग में गर्जन, कहीं-कहीं तेज हल्के दर्जे की आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
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इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है. वहीं एक और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के असर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके में कल से तेज धूल भरी हवाएं दिनभर चलने की संभावना है.
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इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है. वहीं एक और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के असर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके में कल से तेज धूल भरी हवाएं दिनभर चलने की संभावना है.
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इस दौरान कहीं-कहीं पे (20-30 kmph) प्रति घंटा तक की भी हवाएं दर्ज हो सकती हैं. वहीं आगामी 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. विशेष रूप से 9 मई को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
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पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 9 से 11 मई के दौरान एक नया हीटवेव का दौर भी देखने को मिल सकता है. फिलहाल के लिए आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी. पूर्वी राजस्थान में हालांकि फिलहाल हिट वेव की संभावना कम है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 9 से 11 मई के दौरान एक हीटवेव का स्पेल देखा जा सकता है.
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