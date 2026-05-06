/राजस्थान में बारिश के बाद अब गर्मी का प्रकोप! इस दिन से हीटवेव मचाएगा कहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: May 06, 2026, 04:37 PM | Updated: May 06, 2026, 04:37 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं-कहीं आंधी बारिश के साथ में तेज हवाएं दर्ज हुई हैं.