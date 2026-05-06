/तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम दो रूप दिखा रहा है. कही तेज गर्मी पड़ रही है तो कही आंधी-तूफान के साथ बारिश हो रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. इस दौरान बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है.

