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तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 06, 2026, 12:55 PM|Updated: May 06, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम दो रूप दिखा रहा है. कही तेज गर्मी पड़ रही है तो कही आंधी-तूफान के साथ बारिश हो रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. इस दौरान बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है. 
 

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है. हालांकि उत्तर-पूर्वी भागों में आगामी 2-3 दिन मध्यम दर्जे का मेघगर्जन व कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update2/7
आगामी 3-4 दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. 9 मई को जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज होने व पश्चिमी भागों में हीटवेव का नया दौर 9 मई से शुरू होने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update3/7
जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्र में 7 मई से आगामी 3-4 दिन तेज धूलभरी हवाएं 20-30 Kmph चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.
Rajasthan Weather Update4/7
अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो कई जिलों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. इस दौरान जयपुर के शाहपुरा में सबसे ज्यादा 68 मिमी और सीकर में 31 एमएम बारिश हुई.
Rajasthan Weather Update5/7
मौसम विज्ञान का कहना है कि आज यानी 6 मई को कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ उत्तरी हिस्सों में आंधी-बारिश देखी जा सकती है.
Rajasthan Weather Update6/7
बीते दिन दोपहर के बाद कई जिलों में मौसम बदला, जिससे पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई.
Rajasthan Weather Update7/7
मौसम विभाग का कहना है कि 8 से 11 मई के बीच बीकानेर, जोधपुर के इलाकों में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री दर्ज किया जा सकता है.
Tags:
Rajasthan Weather

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